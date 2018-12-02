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محافظة الإسكندرية: التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهه النوات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:34 م
محافظة الإسكندرية: التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهه النوات جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية شكاوى خاصة بالأمطار، وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والتعاون المثمر من كل المسئولين لمواجهة النوات السابقة والعمل على قدم وساق والتواجد بالشارع طوال فترة الأمطار لتلافى أية مشكلات قد تحدث فى الحال .

 

وعقدت محافظة الإسكندرية اليوم اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتخذة خلال النوة السابقة، وكذا رصد التحديات التى واجهتها لوضع المقترحات اللازمة للعمل على تلاقيها خلال النوات القادمة وحتى انتهاء موسم الشتاء، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ومسئولى شركات الصرف الصحى ونهضة مصر ورؤساء الأحياء .

 

وخلال الاجتماع أشاد الحضور بالمجهود الكبير المبذول خلال النوات السابقة والتعاون بين كل الجهات، وتم التأكيد على وضع خطة للتنسيق بين شركة الصرف الصحى والأحياء ونهضة مصر لتحديد نقاط تمركز السيارات والتوزيع المناسب لها فى جميع نطاق الأحياء المختلفة، والتحرك الفورى والسريع تجاه البلاغات الواردة، وكذا استمرار التعاون الجاد والإيجابى بين الجميع خلال النوات الشديدة ورفع تراكمات المياه فى أوسع وقت ممكن، فضلا عن متابعة الأماكن التى وردت بها عدة شكاوى متكررة لغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بالنوات السابقة والعمل على تلافيها خلال النوات القادمة، علاوة على رصد كافة الأماكن التى بها عيوب فى الأسفلت وتتسبب فى تراكمات المياه للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها بعد الانتهاء من موسم الشتاء .

 

ومن جانب آخر، اجتمع محافظ الإسكندرية اليوم بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بالإسكندرية.

 

ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة فى أول اجتماع يعقد لها، حيث أعاد تشكيل الأمانة الفنية للجنة ليترأسها الدكتور مجدى موسى أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد ناصر درويش أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية نائبا لرئيس اللجنة ومقرراً، ولفيف من أساتذة الجامعة والاستشاريين القانونين أعضاءً لها

 

وخلال الاجتماع أكد المحافظ ضرورة اجراء حصر لكل المبانى الأثرية بالإسكندرية وإضافتها للمجلد الخاص بالمبانى والمناطق الأثرية، حيث إن آخر دراسة خاصة بهذا الشأن أجريت عام 2017، مشددا على ضرورة وضع خطة عمل قصيرة المدى يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة للتصدى لأى تعديات على تلك المبانى الأثرية، ووضع خطة أخرى طويلة المدى تضمن الحفاظ على إرثنا المتمثل فى أى مبنى أو منطقة أثرية سكندرية لها طابع معمارى أثرى مميز .

 

يذكر أن الأمانة الفنية باللجنة تقوم بمباشرة عدة مهام وفقاً للقانون ولعل أهمها بحث وتقديم الاستشارات والتوصيات الخاصة بطلبات الترميم والتجديد والإحلال للمبانى التراثية بمحافظة الإسكندرية لإصدار التراخيص اللازمة مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للملاك طبقا للوائح والقوانين المنظمة، فضلاً عن متابعة اعمال الحفاظ على المبانى التراثية وشوارع ومناطق التراث من أى إخلال نتيجة لعدم الالتزام بالتصميم أو التشويه أو الهدم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، كما تُعنى اللجنة أيضا بإعداد الملفات التفصيلية للمبانى والمناطق التراثية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.


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