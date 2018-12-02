مجلس الشيوخ الفرنسى يستمع الثلاثاء لوزيرين حول أعمال شغب "السترات الصفراء"

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أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي أن اللجنة القانونية في المجلس ستستمع بعد غد الثلاثاء إلى وزير الداخلية الفرنسي "كريستوف كاستانير" ووزير الدولة لدى الوزارة "لوران نونيز" حول أعمال الشغب والهجمات على قوات الأمن وأعمال التخريب والتدمير التي وقعت أثناء مظاهرات "السترات الصفراء".

وقال مجلس الشيوخ الفرنسي -في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد مقتطفات منه- إن اللجنة ستستمع إلى توضيحات وزير الداخلية ووزير الدولة حول الوسائل التي تم وضعها من أجل مواجهة الاحتجاجات.

وأضاف البيان أن جلسة الاستماع ستتناول أيضا التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها لمنع تكرار وتدهور هذه الاضطرابات البالغة الخطورة دون تقويض الحق الدستوري للفرنسيين في التعبير عن آرائهم وعدم رضاهم عن طريق مظاهرات غير عنيفة.

وكان متظاهرون قد اضرموا امس السبت النيران بعدد من المركبات في شوارع العاصمة الفرنسية "باريس" وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجي "السترات الصفراء" الغاضبين من رفع أسعار الوقود في العاصمة، وصعد المحتجون إلى أعلى قوس النصر رغم تدابير الشرطة.

يذكر أن الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاشتباكات بين محتجي "السترات الصفراء" وقوات الأمن في العاصمة باريس أوقعت 133 مصابا، في أسوأ أعمال عنف داخل المدن تشهدها فرنسا في سنوات..مضيفة أنها اعتقلت 412 شخصًا ممن وصفتهم بمثيري الشغب في الأحداث التي تركزت في جادة الشانزليزيه أحد أشهر المناطق السياحية في العالم.