لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حال استعداد واشنطن

موسكو (أ.ش.أ)

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف استعداد بلاده لتطبيع الحوار مع الولايات المتحدة بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لذلك.

وقال لافروف فى برنامج لقناة "روسيا ـ 1 " التلفزيونية اليوم الأحد": " لقد ناشد مستشار الأمن القومى الأميركى جون بولتون مساعد الرئيس الروسى لشئون السياسة الخارجية يورى أوشاكوف لاستئناف الحوار، وأكد أن واشنطن ترغب فى استئناف الحوار وتطبيعه مع موسكو".

وقال لافروف بشأن ما يتعلق بما إذا كان قد اجتمع مع نظيره وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو خلال قمة " مجموعة العشرين" فى الأرجنتين، "كلا" بالطبع، أنا لم ألاحقه، وهو لم يتوجه إلى ".