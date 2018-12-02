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لافروف:بوتين وأردوغان يتفقان على خطوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:09 م
لافروف:بوتين وأردوغان يتفقان على خطوات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب الرئيسان بوتين وأردوغان
أ ش أ
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أكدا ، على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس ، على الاتفاق حول إدلب السورية واتفقا على اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان احترام الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

 

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف ، قوله " أشير إلى أنه على الرغم من الإجراءات النشيطة والتراتبية لزملائنا الأتراك ، بعد كل شيء، فإنه ليس كل المتطرفين خضعوا لمطالب إخلاء منطقة الـ 20 كلم المنزوعة السلاح".

 

وأضاف "اتفق بوتين وأردوغان على المزيد من الخطوات لضمان احترام الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح، ولكن في نفس الوقت اتخاذ التدابير بحيث لا يحاول المتطرفون تخريب هذا الاتفاق المهم الذي نال ترحيب الجميع".

 

 


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