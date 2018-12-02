كلينتون يكشف نص رسالة تركها له بوش الأب فى المكتب البيضاوى

كتبت ريم عبد الحميد

كشف الرئيس الأمريكى الأسبق بل كلينتون، عن الخطاب الذى تركه له سلفه جورج بوش الأب، الذى توفى فجر السبت، فى المكتب البيضاوى بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة فى يناير عام 1993.

وقال كلينتون فى مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، إن الخطاب الذى تركه له جورج بوش الأب يكشف حقيقته الطيبة، ورغم أن رؤساء آخرين تركوا خطابات مشابهة، إلا أن خطاب بوش حظى بالإشادة لرقته ولطفه.

وكانت الحملة الانتخابية شرسة فى عام 1992، جعل فيها كلينتون الديمقراطى الاقتصاد سلاحه للنيل من بوش الجمهورى الذى كان قد قضى فترة واحدة فى البيت الأبيض ويسعى لفترة أخرى.

وقال بوش لأنصارة ليلة الانتخاب "لقد خضنا معركة طيبة، وقد التزمنا بإيماننا". وفى المرحلة الانتقالية، كتب بوش لكلينتون "ستكون رئيسنا عندما تقرأ هذه الملاحظة، أتمنى لك الخير ولعائلتك".

وأوضح كلينتون، إن الخطاب الذى تركه له بوش يكشف طيبة قلبه وكان رجلا لطيفا ومحترما وشريفا آمن بالولايات المتحدة وبدستورها ومؤسستها ومستقبلها. وجاء نص الخطاب كالتالى..

عزيزى بل، عندما دخلت هذا المكتب الآن شعرت بنفس إحساس الدهشة والاحترام الذى شعرت به قبل أربع سنوات، وأعلم أنك ستشعر بهذا أيضا. أتمنى لك السعادة الكبرى هنا، فلم أشعر أبدا بالوحدة التى تحدث عنها بعض الرؤساء..

سيكون هناك أوقات صعبة للغاية، وما يزيد صعوبتها الانتقادات التى ربما لا تشعر أنها عادلة. لست شخص جيد جدا فى تقديم النصيحة، لكن فقط لا تدع المنتقدين يحبطونك أو يدفعونك عن المسار. ستكون رئيسنا عندما تقرأ هذا. أتمنى لك ولعائلتك الخير. نجاحك هو نجاح لبلادنا. وأنا أشجعلك بقوة.

حظ سعيد - جورج