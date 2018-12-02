قطريليكس: الخطوط القطرية تكبد مطار بيتسبرج الأمريكى 1.48 مليون دولار خسائر

كتب هيثم سلامة

كشفت قطر يليكس، التابعة للمعارضة القطرية أن التعامل مع الخطوط القطرية، بات أقصر طريق لخسارة مؤكدة، حيث تكبد مطار بيتسبرج الأمريكى خسائر بلغت 1.48 مليون دولار، بعد فشل طيران الدوحة فى الوصول للحد الأدنى للشحنات الجوية، وخساراتها المسارات القصيرة بسبب المقاطعة العربية.

ونشرت قطر يليكس "فيديو" قائلة: "الخطوط الجوية حصدت تراجعا فى الأرباح إثر تداعيات المقاطعة، وتواجه توافق الركاب على عدم استخدام طائراتها بسبب الأزمة، وتستهلك وقتا أطول بعدما خسرت المسارات القصيرة مع دول الجوار".

وأضاف :"موقع بيتسبرج بيزنس تايمز كشف فشلا جديدا للنقل القطرى، حيث كان مطار بيتسبرج الأمريكى أحدث ضحايا التعاون مع دوحة الخراب، وتكبد خسائر هائلة وأضطر لدفع 1.48 مليون دولار تعويضات لقطر، المبلغ يأتى كإعانات بعد فشلها فى تحميل كميات البضائع المتفق عليها، القطريون وقعوا مع إدارة المطار اتفاقا يتيح الحصول على دعم مالى، تحصل عليه الشركة كإعانة حال فشلها فى نقل 60 طنا من البضائع أسبوعيا".

وتابعت:"طيران الدوحة فشل فى توفير عدد الرحلات المطلوبة مكرسا فشله الذريع، ومدة الاتفاق انتهت فى نوفمبر والمطار يطالب بفض الشراكة الخاسرة مع قطر".