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قرقاش احتفالا بالذكرى الـ47 لتأسيس الإمارات: من أنجح الاتحادات السياسية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:45 ص
قرقاش احتفالا بالذكرى الـ47 لتأسيس الإمارات: من أنجح الاتحادات السياسية أنور قرقاش
كتب إسلام جمال
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وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الوحدة السياسية التى حققتها دولة الإمارات قبل 47 عاما، من أنجح الاتحادات السياسية فى التاريخ.

 

وقال قرقاش " نحتفل اليوم بواحده من أنجح الاتحادات السياسية فى التاريخ، الإمارات".

 

قرقاش
قرقاش

 

وتابع قرقاش: "قد تحققت مبادئنا التأسيسيه المتمثلة فى الرخاء المشترك ونبذ التطرف، 47 سنة من التقدم، وهو نموذج للآخرين فى منطقة مضطربة".

 

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بالذكرى الـ47 على تأسيسها وتوحيدها، حيث احتفل عدد من رموز السياسة والفن فى الوطن العربى بهذه الذكرى.


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