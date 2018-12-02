قارب صيد إسبانى يتمكن من إنقاذ 11 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

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أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد أن أحد قوارب الصيد اتجه إلى جزيرة مالطا ، بعد أن تمكن من إنقاذ أحد عشر مهاجرا قبالة السواحل الليبية منذ عشرة أيام.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالفو - في بيان بثته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - بأن ( مدريد ) حرصت على التأكد من أن القارب، الذي كان متواجدًا في المياه الدولية، سيرسو في ميناء آمن وقريب.

ويأتي قرار الحكومة الإسبانية ، بعد مواجهات استمرت لعدة أيام لإيجاد ميناء "آمن" لاستقبال المهاجرين - وسط التصدي الأوروبي المتزايد لقبول المهاجرين.