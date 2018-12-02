فيديو وصور .. محافظ الفيوم يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الفيوم - رباب الجالى

قاد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حملة إزالات مكبرة شارك فيها مسئولو المراكز والمدن والزراعة بالتعاون مع قيادات الشرطة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف أنحاء المحافظة.

بدأت حملات الإزالة عملها من قرية بنى صالح التابعة لمركز الفيوم، وأستمرت فى مراكز إطسا وطاميه وسنورس وأبشواى ويوسف الصديق بالتوازى.

وأشاد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة بشكل يومى حتى يتم إزالة كافة التعديات بمختلف صورها بجميع مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول.

وأكد المحافظ، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبناءً على الاجتماع الذى عقد مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الحملات تعد مهمه قومية للحفاظ على الثروة الزراعية، مؤكداً أهمية متابعة ماتم إزالته لمنع حالات التعدى مرة أخرى مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد محافظ الفيوم المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالات تعدى فى المهد لإزالتها بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إن أجمالى الأراضى الزراعية المتعدى عليها يبلغ 12 ألف فدان، وقد نجحت الحملات فى إزالة تعديات على مساحة 30 فدان منها حتى الآن، ولا تزال الأعمال مستمرة حتى إزالة كافة التعديات.



محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية