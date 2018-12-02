video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور.. تدمير معالم فرنسا وتراثها فى فوضى "السترات الصفراء"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:18 م
فيديو وصور.. تدمير معالم فرنسا وتراثها فى فوضى "السترات الصفراء" آثار فرنسا وتراثها لم يسلموا من أعمال التخريب
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

تسببت التظاهرات فى فرنسا فى إتلاف المعالم الآثرية والتراثية الأهم على الإطلاق، إضافة إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

ورصدت صحيفة لو فيجارو الفرنسية التلفيات التى لحقت بقوس النصر، الذى يهد من أهم المعالم الآثرية ورمز للوطنية الفرنسية.

 

وقالت الصحيفة ذاتها، إن متظاهرى حركة السترات الصفراء المخربة والمثيرة للشغب فى مختلف أنحاء البلاد تمكنوا من الوصول إلى بعض التماثيل التى تعود لقرون من الزمان، والتى تعبر عن أشهر رموز البلاد، ويرجع تاريخها إلى عام 1836، والموجودة فى الدائرة الثامنة بالعاصمة باريس.

عبارات المحتجين تشوه معالم فرنسا التاريخية
عبارات المحتجين تشوه معالم فرنسا التاريخية

 

ونشرت لو فيحارو صوراً لعبارة مكتوبة على جدران قوس النصر، وهى " السترات الصفراء سينتصرون"، و"إقالة ماكرون"، وغيرها من العبارات المسيئة للحكومة الفرنسية.

كما تمكن بعض الأفراد من الصعود إلى قمة النصب التذكارى، وفى طريقهم، دمروا المواد والأثاث من الكثير من متاجر التذكارات، فضلا عن العديد من التماثيل القديمة والتى يرجع تاريخ بعضها لعام 1899 ومنحوتة فرانسوا رود "رحيل المتطوعين" من 1792 .

آثار فرنسا وتراثها لم يسلم من أعمال التخريب
آثار فرنسا وتراثها لم يسلم من أعمال التخريب

 

يذكر أن بلدية باريس قررت إغلاق قوس النصر أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات.


إضافة تعليق

فرنسا

السترات الصفراء

شغب فى فرنسا

مظاهرات فرنسا

اخبار العالم




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة