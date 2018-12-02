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فيديو.. وزير المالية: وفود إنجليزية تزور مصر خلال أسبوعين لبحث الفرص الاستثمارية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:40 م
فيديو.. وزير المالية: وفود إنجليزية تزور مصر خلال أسبوعين لبحث الفرص الاستثمارية محمد معيط وزير المالية
كتب : مصطفي عبد التواب
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال الأسبوعين القادمين، سيأتي للقاهرة وفود من انجلترا لبحث الفرص الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلي أن نتيجة بعثة طرق الأبواب كانت إيجابية جدًا ومبشرة بتعاون اقتصادي مستقبلي.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أنه خلال جولته إلتقي وزيرين من الحكومة الانجليزية، ورؤيتهم أنه بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي، سوف تزيد فرص التبادل التجاري والاستثمار مع مصر، كما أن رؤيتهم أن مصر في الطريق السليم بعد الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار معيط، إلي أنه من المتوقع استثمارهم في قطاعات التعليم والصحة لما لهم من خبرات في هذا القطاع.


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