فيديو.. محافظ كفر الشيخ يفتتح بنك الدم التجميعى والمركز التكنولوجى بفوه

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى يتضمن عدة أقسام منها قسم التبرع، وقسم المشتقات لفصل كرات الدم الحمراء عن البلازما والصفائح الدموية (مكونات الدم )، يلى ذلك مرحلة إجراء التحاليل، ثم صرف مشتقات الدم للمرضى وهو مجهز بأحدث تكنولوجيا، داعياً المواطنين للتبرع بالدم لصالح المرضى.

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بنك الدم التجميعى بمستشفى فوة المركزى بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، إهداء من جمعية للإصلاح الاجتماعى، وذلك بحضور المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحى الشرقاوى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير المعامل بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بفوه بتكلفة 854 ألف جنيه، لتقديم الخدمات الإلكترونية من خلال الشباك الواحد للخدمات الحكومية المميكنة لمكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية الادارية، وذلك بحضور، المحاسب عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، والمحاسب فتحى الشرقاوى، أعضاء مجلس النواب، وأحمد عبدالسلام، مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والدكتورة هبة عاشور، مدير المركز التكنولوجى بفوه، عدد من القيادات التنفيذية.

وقال المحافظ إنه تم افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بفوه بتكلفة 854 ألف جنيه، لتقديم الخدمات الإلكترونية من خلال الشباك الواحد للخدمات الحكومية المميكنة لمكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية الادارية، وفصل متلقى الخدمة عن مقدمها، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهدًا فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونيا، لاختصار الوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين، بمصداقية وشفافية وهذه البرامج ضمن مجموعة من الخدمات التى تقدمها الدولة إلى المواطنين فى سبيل توفير الجهد، وتقليل النفقات، وتحسين أسلوب الرقابة، وتوفير قواعد البيانات، إسهامًا فى تأمين الوثائق، والحفاظ عليها، وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التكاليف، وتبادل البيانات، وميكنة المخاطبات بين الجهات الحكومية المختلفة، لتحقيق الهدف الأسمى وهو رضى المواطن وتخفيف العبء عنه، واتاحة قنوات متعددة أمام المواطنين لقضاء الخدمة، من خلال دورة بسيطة للخدمة، ومن أى مكان، للتأكيد على مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الإدارية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم التشغيل التجريبى للمراكز التكنولوجية الجديدة بمراكز " كفرالشيخ، بيلا، والحامول، ودسوق، وقلين، وسيدى سالم، والرياض، وبلطيم، فضلاً عن الديوان العام، بالإضافة إلى عمل المقايسات لـ 4 مراكز تكنولوجية جديدة بمصيف بلطيم، وبرج البرلس، وسيدى غازى، ومطوبس.