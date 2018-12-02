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فيديو.. محافظ كفر الشيخ: إزالة 853 حالة تعد بمساحة 213 فدانا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:37 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ: إزالة 853 حالة تعد بمساحة 213 فدانا حملة إزالة - أرشيفية
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم إزالة 853 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 213 فدانا و8 قراريط، من بداية الحملة على مدار ستة أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى 2 ديسمبر 2018 من أعمال الحملة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم اليوم إزالة 87 حالة على مساحة "7 أفدنة و18 قيراطا" بقرى شابة، والعجوزين، شباس الملح، أبومندور، محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، كما تم إزالة عدد 41 حالة بمساحة "3 أفدنة و10 قيراط " بمركز الرياض بقرى الوزارية، أبوريا، بقلولة، العمدان.

وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعى بكفرالشيخ، وتحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، وبمشاركة اللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، المحاسب نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

 

 

 


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