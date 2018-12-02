غادة والى: نتعاون مع أكبر بنك اجتماعى فى إيطاليا لتطوير خدمات بنك ناصر

كتب مدحت وهبة

عقدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماعا مع مسؤلى بنك بروسيما وعلى رأسهم ماركو مورجانتى الرئيس التنفيذى للبن، والذى يعد أكبر بنك اجتماعى متخصص فى إقراض الجمعيات الأهلية والتعاونية فقط ونجح فى تمويل مشروعات لأكثر من 55 جمعية إيطالية وهو أحد بنوك مجموعة انتيسا ساوباولو وذلك لبحث التعاون فى تطوير الخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى ودعم الشمول المالى لعملاء البنك ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعى كما تناول الاجتماع سبل نقل الخبرات والتدريب المشترك بين بنك ناصر الاجتماعى وبنك بروسيما.

وقالت غادة والى، فى تصريحات اليوم الأحد، إن بنك ناصر الاجتماعى يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعوما بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى ولدية انفتاح على التجارب الدولية فى البنوك الشبيه والتى تقدم خدمات ذات طابع اجتماعى أو التى تتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والبنوك التى تعمل على المشروعات متناهية الصغر وكذلك نسعى للاستفادة من التجارب الدولية فى تحقيق الشمول المالى وخاصة بين أفراد الطبقات الفقيرة فى الدول المختلفة.

وأشادت غادة والى، برغبة بنك بروسيما فى التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وتقديم كافة اوجه الدعم ونقل الخبرات وغجراء مشاورات فى مصر قريبا لتعميق التعاون فى هذا المجال.

يشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى، قد سافرت إلى إيطاليا يوم الجمعة الماضى كضيف شرف معرض ارتيجيانو أكبر معرض للحرف والصناعات اليدوية والتقليدية فى العالم والمقام من 1 إلى 9 ديسمبر.