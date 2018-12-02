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عامل كارتة يقتل أمين شرطة طعنا بسكين داخل موقف سيارات بأسوان

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:57 ص
عامل كارتة يقتل أمين شرطة طعنا بسكين داخل موقف سيارات بأسوان جثه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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لفظ أمين شرطة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، بعد تلقيه طعنة قاتلة بسكين من شاب عامل بالموقف الدولى بوادى كركر جنوب محافظة أسوان.

كان بلاغا وصل إلى اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، يفيد بمقتل أمين شرطة منوط بخدمة موقف وادى كركر بعد أن طعنه عامل بالموقف بسكين.

بانتقال القيادات الأمنية برئاسة اللواء إبراهيم مبارك إلى مكان البلاغ، تبين مصرع أمين الشرطة نتيجة لتلقيه طعنة قاتلة من عامل الكارتة بالموقف "ابراهيم.ا"، وكشف التحريات أن خلاف وقع بين أمين الشرطة المعين لتأمين موقف كركر وعامل الكرتة على العمل داخل الموقف، انتهت بمشاجرة بين الطرفين قام على أثرها عامل الكارتة بسحب سكين وطعن أمين الشرطة وهو مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كانت قوة من الأمن تمكنت من القبض على عامل الكارتة، واصطحابه الى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة لحين العرض على النيابة، فيما تم ايداع جثة أمين الشرطة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

 

 

 


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