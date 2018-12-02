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الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:49 م
خالد صلاح
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"طالبان" تقر بمقتل شقيق الملا محمد عمر فى هلمند وتصف وفاته بالخسارة الكبرى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:09 م
"طالبان" تقر بمقتل شقيق الملا محمد عمر فى هلمند وتصف وفاته بالخسارة الكبرى طالبان-صورة أرشيفية
أ ش أ
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 أكدت حركة طالبان الأفغانية، اليوم،الأحد، مصرع أحد كبار قادتها وهو حاكم الظل التابع لها في إقليم هلمند الأفغاني الشهير بالملا عبدالمنان، شقيق الملا محمد عمر مؤسس حركة طالبان، في غارة جوية واصفة مصرعه بالخسارة الكبرى.

وكانت حكومة الإقليم أصدرت بيانا اليوم جاء فيه أن حاكم الظل الطالباني لقى مصرعه الليلة الماضية في غارة جوية استهدفت بلدة نوزاد التابعة للإقليم، كما قتل 4 من معاونيه بينهم متحدثين باسمه واثنين من حراسه.

واعتبرت الحركة - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - مصرع الملا عبد المنان خسارة كبرى لها، لكنه أكدت أن مقتل أي من قادتها لن يؤثر على صفوفها في شنهم لما وصفته "بالحرب المقدسة".

والملا عبد المنان هو أحد إخوة الملا محمد عمر مؤسس الحركة وقائدها الأعلى لسنوات طويلة.

وشغل الملا عبد المنان منصب حاكم الحركة لإقليم هلمند في السنوات الثمان الأخيرة، كما عين مؤخرا نائبا لرئيس أركان الحركة وقائدا عسكريا لأقاليم جنوب أفغانستان.

 


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الملا عبدالمنان

افغانستان

غارة جوية




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