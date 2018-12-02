video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ضرائب اتحاد الصناعات: قرار تحرير الدولار الجمركى "صائب"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:28 ص
ضرائب اتحاد الصناعات: قرار تحرير الدولار الجمركى "صائب" محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن قار تحرير سعر الدولار الجمركى باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة والداخلة فى عمليات التصنيع، هو قرار صائب، ويعبر عن توجه القيادة السياسية التى أعلنت دعمها للصناعة التى تعد أكبر مشغل للعمالة.

وأضاف البهى فى تصريحات لليوم السابع أنه من المفترض أن يكون سعر الدولار الجمركى هو نفس سعر الدولار المعلن فى البنك المركزى، ويعطى رسالة لدعم الاستثمار فى القطاع الصناعى، خاصة مع استثناء مكونات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة والأجزاء التى تدخل فى عمليات التجميع.

وأكد رئيس لجنة الضرائب أن هذا القرار يحد من عمليات الاستيراد ويدعم التصنيع، مشددا على أنه من حق الدولة التعامل بالدولار طبقا لسعر السوق، وهو ما يصب فى مصلحة الصناعة المحلية.

جدير بالذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الجارى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب محمود الصعيدى: رفع سعر الدولار الجمركى للسلع الترفيهية يقلل استيرادها

المالية: تثبيت سعر الدولار الجمركى بهدف ضمان استقرار أسعار السلع

كيف تتأثر أسعار السلع بقرار تحرير الدولار الجمركى؟.. رابطة تجار السيارات تتوقع ارتفاع الكورى والصينى واليابانى.. أبو المجد: 2 إلى 4 % زيادة للسيارات حتى 1600 سى سى.. والشعبة العامة للمستوردين تحذر من الاستغلال

المالية: ثبات أسعار تبغ الشرقية وكل المواد الخام بـ 16 جنيها للدولار الجمركى

اخبار الاقتصاد

اتحاد الصناعات

الدولار الجمركى

لجنة الضرائب




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة