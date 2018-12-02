ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط المباحث الجنائية بالمحلة، من ضبط" ا. ا. م. " وشهرته الشملى 23 سنة عاطل، وبحوزته 74 قرصا مخدرا و13 قطعة حشيش بقصد الاتجار ومطواة، وضبط المتهم "ا. م. ا. ع " 48 سنة وبحوزته 13 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

كما تم ضبط " ه. ا.س .غ " شهرته هانى القفاص 34 سنة عاطل سبق اتهامه فى 35 قضية ومطلوب فى التنفيذ عليه فى حكم حضورى فرد خرطوش، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.