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ضبط 2,5 طن دواجن مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:36 م
ضبط 2,5 طن دواجن مجمدة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى بالغربية دواجن مجمدة - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، من ضبط 2,5 طن دواجن مجمدة، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة قبل ترويجها بالأسواق.

كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة، وجه بتكثيف حملات الرقابية على السلع الغذائية، ومحلات بيع المواد الغذائية والثلاجات، للتأكد من جودة اللحوم والسلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

واستهدفت لجنة من إدارة  مراقبة الأغذية بمديرية الصحة برئاسة الشناوى نجم، ثلاجة أغذية بالمحلة، أسفرت عن ضبط 2,5 طن دواجن وهياكل دواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

 


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