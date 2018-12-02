ضبط 11 عنصرا إجراميا وكمية من الأسلحة النارية والمخدرات بحملة أمنية بشبرا

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة، وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و9 أسلحة نارية، 9 قضايا مخدرات بإجمالى 350 جم حشيش، 90 جم أستروكس، 80 قرص مخدر، 90 جم فودو، و200 جم هيروين، وضبط 6 أحكام جنايات، و235 مخالفة مرورية، و 168 قضية مرافق متنوعة.