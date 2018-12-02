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ضبط مستودع اسطوانات بوتاجاز غير مستوفى لشروط السلامة المهنية بالإسكندرية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:31 م
ضبط مستودع اسطوانات بوتاجاز غير مستوفى لشروط السلامة المهنية بالإسكندرية مستودع أنابيب - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط "م ع ف" 60 سنة المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار باسطوانات غاز البوتاجاز فى محله الغير مرخص والغير مستوفى لاشتراطات السلامة المهنية والحريق مما يعد خطرا على قاطنى تلك المنطقة السكنية.

وضبط 48 إسطوانة غاز بوتاجاز مدعمة أفاد بالتحصل عليهم من أحدا مستودعات البوتجاز الكائن بدائرة القسم ومديره المسئول "وى م" 33 سنة لتوزيعهم داخل القرية بدون ترخيص وبالمخالفة لاشتراطات مديرية التموين والتجارة الداخلية التى تحدد نطاق جغرافى لكل موزع لضمان وصول الدعم إلى مستحقية، تحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ع ع ح" 42 سنة صاحب فرش لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة المنشية لحيازته وعرضه للبيع 529 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، تحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية وجارى العرض على النيابة. وضبط "و خ ه" 21 سنة المدير المسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة المنشية لحيازته وعرضه للبيع 263 علبة سجائر أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، تحرر المحضر جنح قسم شرطة المنشية وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "ا م ع" 32 سنة المدير المسئول عن محل ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة العطارين بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، ومفتشى الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالملابس الجاهزة مجهولة المصدر وضبط بالمحل 1930 قطعة ملابس أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بثمة مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، تحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال الغش التجارى تم ضبط "ك ع ا" 45 سنة المدير المسئول عن محل لبيع الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم العطارين بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا " ومفتشى الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى وضبط سخان غاز مقلد ومغشوش لعلامة تجارية، تحرر المحضر قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر تم ضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر" وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 4 قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص.

 


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