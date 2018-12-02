ضبط عنصر شديد الخطورة بالجيزة بحوزته 1623 طربة حشيش وأسلحة

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة بحوزته 1623 طربة لمخدر الحشيش وعددا من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ويدعى "إمام س. إ" وشهرته "ياسر أبو قلب" مواليد 1981، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى 7 قضايا "سلاح بدون ترخيص، خطف، شروع فى قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، سرقة" ومحكوم عليه فى 3 قضايا إحداها بالسجن المؤبد، قد تحصل على كمية كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة الساحل الشمالى الغربى للبلاد قام بنقلها وتخزينها لترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة منطقة "الهرم" مستخدماً العديد من الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه بعدة مجموعات عمل أسفرت عن ضبطه حال تواجده أمام مسكنه حائزًا 1623 طربة من مخرد الحشيش وزنت جميعها "162,300" مائة واثنان وستون كيلو جرام، 7 قطع سلاح نارى، عبارة عن "بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 خزينة"، 2 سيارة تستخدمان بترويج المواد المخدرة، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والأسلحة النارية للدفاع، والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.