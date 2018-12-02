ضبط عاطلين هاربين من قرارات ضبط وإحضار بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية لضبط هاربين من قرارات النيابة العامة بالضبط والإحضار، وتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا بضبط الهاربَين من أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وقامت حمله أمنيه بضبطهما وهم كلا من "أ. م" 39 سنه سائق، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 16353 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة مخدرات وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 28 أحوال المركز، و"ا. ي" 24 سنه، عامل مقيم بدائره قسم ثان بنها المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 2 قضية ( سرقة ) وبيانهما كالاتى :- القضية رقم 5696 لسنة 2018م جنح قسم ثان بنها – سرقة، والقضية رقم 5784 لسنة 2018م جنح قسم ثان بنها – سرقة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.