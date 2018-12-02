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ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودى إلى دبى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:27 م
ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودى إلى دبى مطار القاهرة الدولي
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد من ضبط راكب مصري حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي قبل سفره إلي دبي، مخالفًا قانون انتقال النقد الأجنبى الذى يسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
 
وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء الإجراءت التأمينة المتبعة علي ركاب رحلة طيران الخليج المتجهة إلي دبي، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر داخل جيوب سرية علي مبلغ 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي. 
 
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.
 
 
 

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مطار القاهرة

تأمين الركاب

تهريب




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