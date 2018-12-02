ضبط اثنين من مسئولى الوحدة المحلية بمركز الزقازيق لاستغلال موقعها الوظيفى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواطؤ اثنين من مسئولى الوحدة المحلية بقرية بيشة القايد التابعة لمركز ومدينة الزقازيق رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية سابقًا وحاليا مشرف فنى بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق فنى شئون هندسية بذات الوحدة سابقًا وحاليًا بحى ثان الزقازيق، مع بعض المواطنين واستغلال موقعهما الوظيفى فى غضون عامى 2013/2014 وتمكين اثنين من المواطنين فنى كهرباء، موظف من التعدى على الأراضى الزراعية بقرية كفر عطاالله مكاوى بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبناء عقارات سكنية عليها "بدون ترخيص" ومنحهما خطابات توصيل المرافق للعقار المخالف، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعتين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.