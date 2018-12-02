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صور.. وزير التعليم العالى يفتتح مقر الإدارة المركزية للوافدين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:19 ص
صور.. وزير التعليم العالى يفتتح مقر الإدارة المركزية للوافدين جانب من افتتاح وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، مقر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وذلك بحى السفارات، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمهندس هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من السفراء ووزير التعليم السودانى.
 
وتفقد وزير التعليم العالى غرف مقر الإدارة المركزية لشئون طلاب الوافدين مع شرح كامل للحضور عما يتضمنه الافتتاح الجديد بالمقر، مؤكدا أن هذه الإدارة تحقق أهداف الوزارة بشكل كبير فى سرعة الاستجابة للطلاب الوافدين ووضع الاستراتيجيات المناسبة لجذبهم.
 
 
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