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صور.. وزيرة التخطيط: مصر حققت أكبر نمو اقتصادى على مدار 10 سنوات

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:52 م
صور.. وزيرة التخطيط: مصر حققت أكبر نمو اقتصادى على مدار 10 سنوات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
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أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أن مصر حققت أكبر نمو اقتصادى بنسبة 5.3% قائلة: "مصر حققت أعلى نمو سكاني لم يحدث على مدار 10 سنوات سابقة"، وأن المستهدف هو زيادة معدلات النمو الإقتصادى خلال السنوات المقبلة إلا أن الزيادة السكانية تعد مشكلة كبيرة وأن الرئيس السيسى أكد على أن التصدى لهذه المشكلة مثل الحرب ضد الاٍرهاب.
 
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن عدد سكان مصر يعادل سكان 5 دول من أكبر دول أوروبا وأن الزيادة السكانية تصل إلى 2.5 مليون طفل سنويا فى الوقت الذى يوجد فيه العديد من الدول ويتراوح عدد سكانها من 2 مليون إلى 2.5 مليون مواطن، لافتة إلى ضرورة أن يتوازن النمو السكانى مع الموارد المتاحة، لافتة إلى أن مشروع "٢ كفاية" سيكون له أثر إيجابى للحد من مشكلة الزيادة السكنية .  
 
وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى  للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن "مشروع 2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن  
والدكتور عمر حسن مقرر المجلس القومى للسكان. 
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (1)
 
مؤتمر وزارة التضامن (2)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (3)
 
مؤتمر وزارة التضامن (4)
 
مؤتمر وزارة التضامن (5)
 
مؤتمر وزارة التضامن (6)
مؤتمر وزارة التضامن (7)
 
مؤتمر وزارة التضامن (8)
 
مؤتمر وزارة التضامن (9)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (10)
 
مؤتمر وزارة التضامن (11)
 
مؤتمر وزارة التضامن (12)
 
مؤتمر وزارة التضامن (13)
 
مؤتمر وزارة التضامن (14)
 
مؤتمر وزارة التضامن (15)
مؤتمر وزارة التضامن (16)
 
مؤتمر وزارة التضامن (17)
 
مؤتمر وزارة التضامن (18)
 
مؤتمر وزارة التضامن (19)
 
مؤتمر وزارة التضامن (20)
 
مؤتمر وزارة التضامن (21)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (22)
 
مؤتمر وزارة التضامن (23)

 


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مصر

نمو اقتصادى




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