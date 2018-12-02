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صور.. وادى "أبو جرفان" فى جنوب شرق الشلاتين.. جنة لم يرها الكثير

الأحد، 02 ديسمبر 2018 06:00 ص
صور.. وادى "أبو جرفان" فى جنوب شرق الشلاتين.. جنة لم يرها الكثير
البحر الأحمر - عماد عرفة
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جنوب شرق مدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، تقع قطعة من برارى أفريقيا تسمى "أبو جِرفَان"، حيث إن من النظر إليها من النظرة الأولى تتخيل نفسك فى إحدى غابات أفريقيا المليئة بالأشجار.

من جانبه قال الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، إن منطقة "أبو جرفَان" عقب سقوط الأمطار على مناطق عدة ومتفرقة بالشلاتين وكانت من بينها منطقة "أبو جِرفَان"، حيث تحولت تلك المنطقة إلى أجمل مناطق الشلاتين.

وأضاف مدير عام محميات البحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، أن منطقة أبو جرفَان أصبحت بعد سقوط المطر جنة حيث بدأ العشب يكسو مسطح المنطقة وتتحول من اللون الاصفر إلى الاخضر.

وتابع غلاب أن منطقة "أبو جرفَان"، تنتشر فيها اشجار تسمى "السقنيب" تنتشر على طول الوادى، تلك الأشجار تجعل وادى "أبو جرفَان" من برارى افريقيا ذا الطبيعة الخلابة.

من جانبه قال الحسن عثمان أحد أبناء مدينة الشلاتين، إن منطقة أبو جِرفَان، مازالت آثار الأمطار بها حتى الآن، حيث إنها أصبحت مراعى مفتوحة بعد سقوط أمطار غزيرة بها نهاية أكتوبر.

وأضاف عثمان أن تلك المنطقة تشهد تكاثر المراعى فيها وخاصة بعد انتشار العشب فيها عقب سقوط المطر، مؤكداً على تلك المنطقة لو لم تشهد زحف فى الرعى عليها لتصبح أجمل الغابات فى مصر، بسبب وجود كميات كبيرة من شجيرات السقنيب الصغيرة بها التى تحتاج إلى فترة زمنية تزهر وتكبر وتزيد من رصيد الجمال فى مثلث حلايب.

أبو عبيدة البشارى، أحد أبناء الشلاتين، يقول إن أغلب الأودية الجبلية تشهد فى تلك الأيام رواج فى حرفة الرعى يختلف عن طول أيام العام، مؤكدا أن ذلك بسبب انتشار المراعى فى كل الأودية الجبلية التى طالتها الأمطار.

وأضاف ابو عبيدة لـ"اليوم السابع"، أن وادى ابو جرفان من الاودية ذات المساحات الكبيرة والتى تنتشر فيها العشب عقب سقوط الامطار بكثافة وتشهد إقبالا كبيرا من الرعى من الأهالى قاطنى الأودية الجبلية القريبة منها.

وادى ابو جرفان (1)
 

 

وادى ابو جرفان (2)
 

 

وادى ابو جرفان (3)
 

 

وادى ابو جرفان (4)
 

 

وادى ابو جرفان (5)
 

 

وادى ابو جرفان (6)
 

 

وادى ابو جرفان (7)
 

 

وادى ابو جرفان (8)

 


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