صور.. ندوة للتوعية بضرورة ترشيد المياه فى البحر الأحمر

قال المهندس يحيى صديق، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بأن الشركة نظمت ندوة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وورشة لتعليم أعمال السباكة الخفيفة للسيدات، بكنيسة القديس أبانوب.

وقال المهندس يحيى صديق: تم تنفيذ ورشة تعليم أعمال السباكة من خلال فنيين ومتخصصين بالشركة، باعتبارها أحد الطرق غير التقليدية للحفاظ على المياه، والقضاء على بعض أشكال إهدارها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر: تقوم الشركة بتنفيذ العديد من أنشطة التوعية المباشرة التى تهدف إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين فى إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحى، وذلك للتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات.