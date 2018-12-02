صور.. نائب محافظ الأقصر ورؤساء المدن يخضعون لفحوصات مبادرة 100 مليون صحة

الأقصر – أحمد مرعى

حملة شعبية قادها مسئولو محافظة الأقصر بالمشاركة في مبادرة 100 مليون صحة لفحص المواطنين بهدف الكشف عن فيروس سي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمبادرة والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي بعد انطلاق الحملة أمس بفحص أكثر من 75% من العدد المستهدف يومياً، بإجمالي 13934 مواطن.

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، شارك اليوم الأحد، فى المبادرة وخضع للفحص بمركز صحة الأسرة بشارع محمد فريد، حيث تم قياس السكر والضغط وفيروس سى له، وظهرت نتيجة فحصه سلبية "negative".

وقال محافظ الأقصر خلال مشاركته بالمبادرة لـ"اليوم السابع":" كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك المبادرة العظيمة للاطمئنان على صحة الشعب المصرى فى مختلف المدن والقرى والنجوع"، مناشداً جميع الأهالى بضرورة النزول والمشاركة فى المبادرة لفحص أنفسهم خلال الشهرين اللذين تم تحديدهما لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما شارك وقام بالفحص ضمن فعاليات المبادرة بمختلف وحدات الأقصر الصحية ومواقع الفحص الثابتة والمتنقلة من مسئولي الأقصر، كل من محمد عبد القادر خيري نائب المحافظة، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني لمديرية الشئون الصحية، والدكتور محمد بدوي مدير التفتيش بالصحة ومسئول فرق الفحص ببندر الأقصر، وأحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وجميعهم تلقوا الفحص الطبي ضمن المبادرة، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، الذي أكد أنه يتم متابعة كافة مقرات الفحص أولاً باول وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين خلال توجههم للفحص وتوفير كل ما يلزمهم للإطمئنان علي صحتهم.

وفي المدن والقري توجه كافة رؤساء المدن للخضوع للفحص أمام المواطنين لحثهم علي المشاركة الفعالة بالمبادرة، حيث تم فحص المهندس محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا داخل مقر الإدارة الصحة بإسنا، مؤكداً علي أن المدينة سجلت أعلي معدلات فحص خلال اليوم الأول وتوافد الأهالي بالطوابير للإطمئنان علي صحتهم وتلقي العلاج المجاني من الأمراض التي تغطيها المبادرة، وشارك معه في الفحص بمدينة إسنا كل من النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحيه بإسنا، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس لجنة 100 مليون صحة بإسنا، والدكتور أحمد محرم أحد قيادات الصحة بالمدينة، كما شارك العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، وقال لـ"اليوم السابع"، أنه توجه برفقة وفد من قيادات مجلس المدينة لمتابعة العمل فى مواقع الفحص بمختلف المدن والقري، حيث رافقة بالجولة كل من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والدكتور محمود عبد الناصر مدير الإدارة الصحيه بالطود، لمتابعة الوحدات الصحية التى بها نقاط الحمله بمركز الطود كلا من الوحدة الصحيه بالطود والوحدة الصحيه بالضمان، والاطمئنان والتأكد من خطة سير عمل الحمله ومدى اقبال المواطنين على اماكن نقاط الحملة، كما شارك اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية وخضع للفحص، كما قام بالمرور على مراكز الحملة، ورافقه خلال الجولات الشيخ محمد أبو دوح مدير أوقاف البياضية، وإطمئنوا على الخدمة المقدمه للمواطنين وسير العمل بطريقة سليمة، كما قام الأهالى بتقديم الشكر لرئيس الجمهورية على حسن إستقبالهم وانتظام العمل بمقرات الفحص.

وقال أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي لـ"اليوم السابع"، أن المديرية شاركت في توفير سيارات لدعم الأهالي وجلبهم لمقرات الفحص للإطمئنان علي أنفسهم، كما تم نشر 25 بانر منتشرين علي مستوي المحافظه، من خلال الجمعيات الأهلية في مختلف مراكز المحافظة لحث المواطنين علي النزول والمشاركة في فحص أنفسهم وأسرهم وجيرانهم خلال أيام المبادرة بالمحافظة.

وشارك فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، فى العيادات المتنقلة، وقالت الدكتورة سعاد سعد مقررة الفرع، أن الحملة شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة ومواقع الفحص المتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، وتقوم عضوات الفرع بحث السيدات علي النزول بأسرهم من سنة 18 سنة فما فوق للفحص خلال الأسابيع المقبلة.