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صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:05 م
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال
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أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ضرورة التصدى لمشكلة الزيادة السكانية، خاصة وأنها أصبحت تتعلق بالأمن القومى مما يتطلب تضافر كافة الجهود على مستوى مؤسسات الدولة.
 
وأوضح، أن مبادرة وزارة التضامن فى مشروع  2 كفاية لها أثر إيجابى للعمل على التنظيم، لافتا إلى أنه طالما أن المشكلة أصبحت تتعلق بالأمن القومى فتدخل فى نطاق الواجب، كما أن هذه المشكلة تتعلق بالثقافات سواء الدينية أو ثقافات أخرى.
 
وأضاف  مفتى الجمهورية، أن  تنظيم الأسرة لا تتعارض مع الدين حيث إن تنظيم الأسرة، يعتمد على الأخذ بالأسباب وليس قتل طفل أو جنين، ولذلك يجب التفريق بين ما قبل وجود الجنين وبعد وجودة، لافتا إلى أن مفهوم تنظيم الأسره يجب أن يكون قبل وجود الجنين.
 
جاء  ذلك على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى  والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن  
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (1)
 
مؤتمر وزارة التضامن (2)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (3)
 
مؤتمر وزارة التضامن (4)
 
مؤتمر وزارة التضامن (5)
 
مؤتمر وزارة التضامن (6)
مؤتمر وزارة التضامن (7)
 
مؤتمر وزارة التضامن (8)
 
مؤتمر وزارة التضامن (9)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (10)
 
مؤتمر وزارة التضامن (11)
 
مؤتمر وزارة التضامن (12)
 
مؤتمر وزارة التضامن (13)
 
مؤتمر وزارة التضامن (14)
 
مؤتمر وزارة التضامن (15)
مؤتمر وزارة التضامن (16)
 
مؤتمر وزارة التضامن (17)
 
مؤتمر وزارة التضامن (18)
 
مؤتمر وزارة التضامن (19)
 
مؤتمر وزارة التضامن (20)
 
مؤتمر وزارة التضامن (21)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (22)
 
مؤتمر وزارة التضامن (23)

 


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مفتى الجمهوية

شوقى علام

الزيادة السكانية

الأمن القومى




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