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صور.. مفتى الجمهورية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:30 م
صور.. مفتى الجمهورية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال
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أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين، قائلا:" الفهم الصحيح الذي درسناه ونفتي به ليس علي مستوي 2018 فقط ولكنه ممتد لعهود سابقة"، لافتا إلى أن دار الفتوي مستقرة علي مشروعية تنظيم الأسرة والمسألة أصبحت في نطاق الواجب واللازم، ما يحقق توازنا بين العدد السكاني ومقدرات الدولة .   
 
وأضاف مفتى الجمهورية، أن هناك إشكاليات بين حديث النبي "إنى مباه بكم الأمم " وبين "ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق"، ولا يوجد تعارض والفهم ليس سليم، مشيرا إلى أن وسيلة منع الحمل كانت موجودة عند الصحابة وكانوا يتخذون من الوساىل ما يمنع الحمل من خلال عدم التلقيح، موكدا أنه عندما تم البحث عن السبب وجدنا المحافظة علي الناحية الجمالية للسيدات وخوفا علي حياتها من خطر الولادة والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد. 
 
وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بحضور كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن والدكتور عمر حسن  المقر العام للمجلس  القومى للسكان.  
 

 

مؤتمر وزارة التضامن (1)
 
مؤتمر وزارة التضامن (2)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (3)
 
مؤتمر وزارة التضامن (4)
 
مؤتمر وزارة التضامن (5)
 
مؤتمر وزارة التضامن (6)
مؤتمر وزارة التضامن (7)
 
مؤتمر وزارة التضامن (8)
 
مؤتمر وزارة التضامن (9)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (10)
 
مؤتمر وزارة التضامن (11)
 
مؤتمر وزارة التضامن (12)
 
مؤتمر وزارة التضامن (13)
 
مؤتمر وزارة التضامن (14)
 
مؤتمر وزارة التضامن (15)
مؤتمر وزارة التضامن (16)
 
مؤتمر وزارة التضامن (17)
 
مؤتمر وزارة التضامن (18)
 
مؤتمر وزارة التضامن (19)
 
مؤتمر وزارة التضامن (20)
 
مؤتمر وزارة التضامن (21)
 
 
مؤتمر وزارة التضامن (22)
 
مؤتمر وزارة التضامن (23)

 


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