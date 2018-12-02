صور.. مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة بسيون ومعرض "كلنا واحد"

قام اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتفقد مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربيه حيث التقى الضباط والأفراد والمواطنين ووجه بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم.

وعقد مدير الأمن اجتماعا مع الضباط، وشدد على حسن معاملة المواطنين، وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

وأكد على أهمية الالتزام بالنظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات.

كما وجه بتطوير وتفعيل دور الأكمنة وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع، كما قام بتوعية الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

كما قام "حسونة" بزيارة منفذ كلنا واحد لمتابعة عملية البيع والشراء للسلع والإشراف على الأسعار المحدده لها.