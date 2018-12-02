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صور.. محافظ سوهاج: تدشين مبادرة لتخصيص 1020 مشروع صغير للأشخاص ذوى الإعاقة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 02:46 م
صور.. محافظ سوهاج: تدشين مبادرة لتخصيص 1020 مشروع صغير للأشخاص ذوى الإعاقة تكريم المحافظة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، عن تدشين مبادرة لتخصيص 1020 مشروع صغير للأشخاص ذوى الإعاقة بواقع 20 مشروع بكل وحدة قروية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية بإعلان عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، وتطبيق المبادرة التى أطلقتها المحافظة " سوهاج صديقة لذوى الإعاقة".

وقد أشاد الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، بمجهودات محافظة سوهاج فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وتجربة المحافظة كأول محافظة صديقة لذوى الإعاقة، وأوضح مرعى أن سوهاج من أولى المحافظات التى قامت بتطبيق نظام الإتاحة المكانية بشوارع المدينة والمؤسسات الحكومية ومشروعات الطرق والكبارى والمطاعم والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الإتاحة المعلوماتية للصم وذوى الإعاقة البصرية بالمصالح الحكومية والخدمات العامة، وتطبيق نظام الدمج فى العمل والدمج التعليمى والدمج المجتمعى بكافة القطاعات.

 كان الدكتور أحمد الأنصارى، قد استقبل المشرف العام على المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة والوفد المرافق له فى زيارة للمحافظة استغرقت 3 أيام، حيث أكد المحافظ على دعم المحافظة لكافة أنشطة ذوى الإعاقة باعتبارهم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

 شملت زيارة وفد المجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة عقد ندوة شاملة بقصر ثقافة سوهاج تحت عنوان "دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع" بحضور اللواء يسرى عبدالمنعم سكرتير عام المحافظة، واشتملت على عرض مفصل من وكلاء الوزارات ومسئولى المجتمع المدنى لما تم انجازه فى مجال دعم ذوى الإعاقة وخطة الدعم خلال الفترة المقبلة، كما تم خلال الندوة تطبيق أول تجربة عملية لكيفية طلب الإسعاف من قبل ذوى الإعاقة (الصم وضعاف السمع)، تم كذلك افتتاح معرض المتنجات الحرفية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وتم خلال الزيارة أيضا توقيع بروتوكول بين المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة وجامعة سوهاج وإعلان الجامعة "أول جامعة صديقة لذوى الإعاقة"، كما قام الوفد كذلك بزيارة متحف سوهاج القومى كمتحف صديق لذوى الإعاقة يتم فيه تطبيق نظام الإتاحة المكانية والمعلوماتية.

وفى نهاية الزيارة قام وفد المجلس القومى لشئون الاعاقة بإهداء المحافظة درع المجلس تقديرا لمجهودات محافظة سوهاج فى مجال دعم ذوى الإعاقة وتطبيق نظم الإتاحة المكانية والمعلوماتية، وتكريم مسئول ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة كأفضل مسئول تواصل على مستوى الجمهورية

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (1)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة

 

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (2)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة

 

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (3)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة

 

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (5)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظ

 

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (6)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة

 

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (7)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة

 

تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة (8)
تكريم المجلس القومي لشئون الاعاقة للمحافظة

 


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