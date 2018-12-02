صور.. فريد الديب يلتمس إعلان مبارك للشهادة بقضية اقتحام الحدود من القضاء العسكرى

كتب إيهاب المهندس ـ أسامة طلعت ـ تصوير أحمد معروف

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وطالب فريد الديب إعلان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عن طريق الإدارة القضائية الخاصة بالقوات المسلحة، كونه عسكريا وليس مدنيا.

وقال فريد الديب، إن إعلان "مبارك" للحضور أمام المحكمة بصفته مدنى هو إجراء باطل فالشاهد "مبارك" يجب إخطاره بصفته عسكريا، فالرئيس الأسبق حسنى مبارك هو من العسكريين، برتبة فريق طيار، وفى الخدمة العسكرية مدى الحياة، وفقا للقانون رقم 35 لسنة 79 بشأن تكريم قادة القوات المسلحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".