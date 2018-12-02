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صور. . شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالجيزة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:05 ص
صور. . شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالجيزة حملة أمنية مكبرة لازالة التعديات والاشغالات
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت شرطة المرافق بالجيزة، حملة أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة السير.
 
وأسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد حسن الدماطى مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن إزالة عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين بالدقى والعجوزة، ورفع إشغالات شارع فضل القط وشارع مصرف الكونيسة،  وشارع الثلاثيني المتفرع من شارع عثمان محرم حتي ترعة الزمر ، وشارع مدكور من شارع  الهرم، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، وقطاعي شمال وجنوب الجيزة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
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حملة امنية
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ازلة اشغالات
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جانب مين الحملة 
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ازالة المخالفات

 


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