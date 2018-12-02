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صور.. جولات ميدانية لإدارة البعثات بالجامعات لشرح خطة الدولة والمنح المتاحة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:17 م
صور.. جولات ميدانية لإدارة البعثات بالجامعات لشرح خطة الدولة والمنح المتاحة جانب من ندوات التعليم العالى
وائل ربيعى
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تجرى الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، جولات ميدانية لجميع الجامعات والمراكز البحثية المصرية وتعقد ورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس لشرح خطة الدولة للبعثات والمنح المتاحة، التى تقوم الإدارة المركزية للبعثات بتنفيذها أو الإشراف عليها والشروط المطلوبة لكل برنامج ابتعاث وطرق التقدم وكذلك الرد على استفسارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
 
ويحاضر ففى هذه الندوات وورش العملى، الدكتور محمد على صالح رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالى وهشام مصطفى مدير عام الإدارة العامة للإيفاد والإشراف العلمى وإيهاب كامل مدير عام الإدارة العامة للإشراف المالى، ومحمد عمار، الحاصل على ماجيستير إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الامريكية ومسئول التواصل والتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية.
 
وبدأت هذه الجولات الميدانية، التى تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتوره كاميليا صبحى، رئيس قطاع الشئون الثقافيه والبعثات، بجامعة بنها على أن تكون الجولة الميدانية الثانية بجامعة الزقازيق يوم 17 ديسمبر الجارى.
 
جانب من ندوات التعليم العالى (1)
جانب من ندوات التعليم العالى (1)

جانب من ندوات التعليم العالى (2)
جانب من ندوات التعليم العالى (2)

جانب من ندوات التعليم العالى (3)
جانب من ندوات التعليم العالى (3)

جانب من ندوات التعليم العالى (4)
جانب من ندوات التعليم العالى (4)

جانب من ندوات التعليم العالى (5)
جانب من ندوات التعليم العالى (5)

جانب من ندوات التعليم العالى (6)
جانب من ندوات التعليم العالى (6)

جانب من ندوات التعليم العالى (7)
جانب من ندوات التعليم العالى (7)

جانب من ندوات التعليم العالى (8)
جانب من ندوات التعليم العالى (8)

جانب من ندوات التعليم العالى (9)
جانب من ندوات التعليم العالى (9)

جانب من ندوات التعليم العالى (10)
جانب من ندوات التعليم العالى (10)

جانب من ندوات التعليم العالى (11)
جانب من ندوات التعليم العالى (11)

 


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