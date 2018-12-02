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صور.. انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:36 ص
صور.. انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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انطلقت، صباح اليوم، بمدارس التعليم الثانوى والفنى بالقليوبية، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والتى تواصل أعمالها منذ بداية شهر ديسمبر الجارى ولمدة 3 شهور، حيث تستهدف 211 ألف طالب بـ 214 مدرسة للتعليم الثانوى والفنى بالقليوبية.

 

ومن جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية تستهدف 211 ألف طالب موزعين على 131 مدرسة للتعليم الثانوى العام، بإجمالى طلاب 91 ألف طالب، و83 مدرسة للتعليم الفنى بإجمالى 120 ألف طالب وطالبة، لنظام الثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم بلوغ الطالب سن الـ 18، يقدم ولى أمره إقرار لعمل التحاليل الخاصة بفيروس سى.

 

وأوضح، أنه تم التنبيه على المدارس من خلال الإدارات التعليمية على توفير غرفة بها مكتب و4 كراسى ودولاب وجهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت وتوضع هذه الغرفة بمحتوياتها تحت مسؤولية الزائرة الصحية، كما تم التنبيه على المدارس بتجهيز قوائم الطلاب بكل فصل على حدة، وتوفير شهادات الطلاب المميكنة من ملفات الطلبة، والعمل على تذليل كافة العقبات لنجاح المبادرة بالمدارس، كما تم التنبيه على طلاب بالحضور للخضوع للمسح الطبى.

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (1)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (1)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (2)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (2)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (3)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (3)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (4)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (4)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (5)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (5)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (6)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (6)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (7)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (7)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (8)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (8)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (9)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (9)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (10)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (10)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (11)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (11)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (12)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (12)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (13)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (13)

 

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (14)
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية بالقليوبية (14)

 

 

 

 


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