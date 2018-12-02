صور.. المرور ينشر قواته بمحيط الطرق معرض إيديكس 2018 لتنظيم حركة السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت الادارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعى والإغاثة العاجلة والدرجات النارية بمحيط فاعليات المعرض العالمى "إيديكس2018"، لتنظيم حركة سير السيارات.

ويشرف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، على انتشار الخدمات المرورية لتسير حركة السيارات لتسهيل على المواطنين وطلبة المدارس وتحقيق التواجد المرورى الفعال على الطرق السريعة.

وأمر اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية بالتواجد الفعال على الطرق خلال فعاليات افتتاح معرض إيديكس الذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدوره قام قطاع الشرطة المتخصصة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع، باتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة وأعلى درجات الحذر واليقظة لظهور بالمظهر المشرف.