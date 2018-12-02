صور.. المئات يضعون الورود والشموع أمام النصب التذكارى لجورج بوش الأب

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

توافد المئات فى أمريكا على النصب التذكارى للرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب الذى توفى عن عمر ناهز 94 عاما، وسارع المئات إلى تقديم الورود والشموع أسفل النصب التذكارى وتمثال له فى حديقة متحفه بولاية تكساس الأمريكية بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وكذلك نعى عدد من قادة الدول، والساسة، وفاة الرئيس الأمريكى السابق، جورج اتش دبليو بوش، الأب، عن عمر ناهز الـ94 عاما.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، حمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى: "تعازينا لأسرة بوش وللشعب الأمريكى على وفاة جورج دبليو بوش، الذى نتذكره كحليف قوى وصديق".

فيما غرد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق :" حزنت كثيرا لسماع أن جورج بوش الأب قد وافته المنية، لقد كان رجلاً طيباً، رئيساً عظيماً ووطنياً أمريكياً كريماً ودافئاً كان حليفًا قويًا وصديقًا للمملكة المتحدة، كان استقبال "بوش 41" وزوجته الرائعة "باربارا" فى رقم 10 شرفًا كبيرًا لن أنساه أبدًا".

ونعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بوش الأب، مشيدًا بـ"التزامه الثابت"، وقال فى بيان من بوينوس آيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين: "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأميركيين".



وضع الورود والشموع أمام النصب التذكارى لجورج بوش



وضع الورود والشموع أمام النصب التذكارى لجورج بوش



وضع الورود والشموع أمام النصب التذكارى لجورج بوش



وضع الورود والشموع أمام النصب التذكارى لجورج بوش