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صور.. السيدات يتصدرن المشهد فى مبادرة "100 مليون صحة" بكفر الشيخ

الأحد، 02 ديسمبر 2018 01:41 م
صور.. السيدات يتصدرن المشهد فى مبادرة "100 مليون صحة" بكفر الشيخ إقبال السيدات على مبادرة 100 مليون صحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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زاد الإقبال على منافذ مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" بكفر الشيخ، فى اليوم الثانى للحملة، وتصدرت السيدات والفتيات المشهد، لتوافدهن بأعداد كبيرة لإجراء الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية "السكر والضغط والسمنة" ضمن 11 محافظة.

وتابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة كفرالشيخ ضمن 11 محافظة، فى الفترة من الأول من ديسمبر 2018 م وحتى 28 فبراير 2019 م ولمدة 3 أشهر، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيح، أنه يتابع أعمال المبادرة بجميع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، للتأكد من تقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين بكل يسر بالمجان، مشيراً إلى أن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم التى تستهدف مسح 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور جميع الجهات المعنية ومشاركة المجتمع المدنى، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للاتصال مباشرة بغرفة عمليات وزارة الصحة لتذليل العقبات أمام المبادرة وضمان تنفيذها على الوجه الأمثل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه أصدر توجيهات مشددة لجميع رؤساء المدن وكافة القطاعات بتجهيز المقرات، وأماكن تمركز فرق المسح وتزويدها بالأدوات اللازمة، وتيسير الإجراءات لاستقبال المواطنين، والعمل على تجنب الزحام ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى أماكن إجراء الفحص بسهولة ويسر، كما وجه بتوفير ممرات خاصة لذوى الإعاقة بجميع المقرات، وناشد جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبى والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سي.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، أن الفرق المتحركة تجرى الفحوصات فى الميادين العامة والأسواق والمصانع والمشروعات القومية، وتتم عملية الفحص عن طريق شك المريض وأخذ نقطتى دم الأولى لتحليل السكر والثانية لتحليل فيروس "سى" وتظهر نتيجة التحليل خلال 20 دقيقة ومن تثبت التحاليل أنه إيجابى فيروس "سي" سيتم عمل كارت له محدد فيه مكان تلقى العلاج وميعاده وسيكون العلاج بالمجان.

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (1)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (2)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (3)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (4)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (5)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (6)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (7)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (8)
 
 
أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (9)
 

 

أقبال سيدات كفر الشيخ للكشف بحملة 100 مليون صحة (10)
 

 


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