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شعبة مواد البناء: تراجع فى أسعار " الحديد " واستقرار " الأسمنت"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:29 م
شعبة مواد البناء: تراجع فى أسعار " الحديد " واستقرار " الأسمنت" احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية
كتبت- منى ضياء
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قال أحمد الزينى ،رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد انخفضت إلى مستوياتها المعتادة، بعد ارتفاعها بحوالى 200-300 جنيها الأسبوع الماضى عقب تداول شائعة بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيليت وهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة، فى حين استقرت أسعار الأسمنت باستثناء بعض الشركات التى أعلنت رفع أسعارها بواقع 30 جنيها للطن.

وأكد الزينى ، فى تصريح خاص لـ  "اليوم السابع " ، أن أسعار الحديد تتراوح حاليا بين 11.300الف جنيها للطن و 12.198 الف جنيها للطن كأعلى سعر تسليم أرض المصنع ، فيما بلغت أسعار طن الأسمنت  ما بين 850 - 880 جنيها للطن ، لافتا الى أن بعض شركات الأسمنت  أبلغت التجار بزيادة أسعارها حوالى 30 جنيها .


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