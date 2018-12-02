شرطة المسطحات بالإسكندرية تشن حملة مكبرة على "الفريزة والنباشين"

الإسكندرية - أسماء على بدر

شن قسم شرطة البيئة والمسطحات تحت إشراف العقيد محمد حلمى، رئيس القسم، وبقيادة الرائد عصام الروبي، بالتعاون المشترك مع مأمورى الضبط القضائي بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة علي تجار الفرز والنباشين والمخالفين للبيئة.

وشملت الحملة منطقه نادى الصيد وشارع محمد متولي الشعراوي وشارع الاتحاد و شارع المدرسة، وتأتي تلك الحملات لضبط الشارع السكندري واستجابة لشكاوي المواطنين و شكاوي رئاسة مجلس الوزراء وإعمالا لأحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنه 1967 وتعديلاته و قانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

وخلال تلك الحملة، تم تحرير عدد 15 محضر بيئة للمخالفين، وتم ضبط عدد 7 طن فرز قمامة تم رفعهم عن طريق إحدة الشركات، وضبط عدد 2 آلة غسيل.