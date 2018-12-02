video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شرطة المسطحات بالإسكندرية تشن حملة مكبرة على "الفريزة والنباشين"

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:21 م
شرطة المسطحات بالإسكندرية تشن حملة مكبرة على "الفريزة والنباشين" جانب من الحملة
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق
شن قسم شرطة البيئة والمسطحات تحت إشراف العقيد محمد حلمى، رئيس القسم، وبقيادة الرائد عصام الروبي، بالتعاون المشترك مع مأمورى الضبط القضائي بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة علي تجار الفرز والنباشين والمخالفين للبيئة. 
 
وشملت الحملة منطقه نادى الصيد وشارع محمد متولي الشعراوي وشارع الاتحاد و شارع المدرسة، وتأتي تلك الحملات لضبط الشارع السكندري واستجابة لشكاوي المواطنين و شكاوي رئاسة مجلس الوزراء وإعمالا لأحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنه 1967 وتعديلاته و قانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
 
وخلال تلك الحملة، تم تحرير عدد 15 محضر بيئة للمخالفين، وتم ضبط عدد 7 طن فرز قمامة تم رفعهم عن طريق إحدة الشركات، وضبط عدد 2 آلة غسيل.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مستودع اسطوانات بوتاجاز غير مستوفى لشروط السلامة المهنية بالإسكندرية

شرطة المسطحات

الإسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الفريزة




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة