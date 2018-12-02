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شاهد فى دقيقة.. ماذا يعنى تأييد النقض إدراج 161 متهماً على قوائم الإرهاب؟

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. ماذا يعنى تأييد النقض إدراج 161 متهماً على قوائم الإرهاب؟ حسن مالك
كتب عامر مصطفى
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رفضت محكمة النقض، الطعون على أحكام إدراج 161 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية على رأسهم أبناء وشقيقة القيادى الإخوانى حسن مالك وبعض أقاربه، فى قضية النيابة العامة رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين، وأيدت حكم محكمة الجنايات.


 

-المهتمون بالقضية
 

عدد المتهمين الذين قضت الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب 161 متهماً.


 

-أسرة حسن مالك
 

10 من أسرة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك بينهم أبناؤه وشقيقته متهمون بالقضية


 

-المقدمون للطعون
 

تقدم بطعون على أحكام الجنايات 120 متهماً فقط


 

-النقض تفضى بإدراج الجميع
 

قضت النقض بإدراج جميع المتهمين الطاعنين وغير الطاعنين بتأييد الإدراج


 

-مدة الإدراج
 

3 سنوات واستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة للمدرجين على قوائم الإرهابيين


 

-التهم الموجهة
 

تنظيم كيانات إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، دعم تنفيذ عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والمنشآت العامة، وترديد الإشاعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية بالبلاد.


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