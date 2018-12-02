س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم تأييد الإعدام لـ9 متهمين باغتيال "هشام بركات"

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 41 شهرا على واقعة اغتيال نائب عام مصر الشهيد "هشام بركات"، سطرت محكمة النقض كلمة النهاية فى القضية، بعد الحكم بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما، واستمرار أحكام حكم المحاكمة الأولى لـ 24 متهما، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الحكم ..

كم عدد المتهمين الذين نظرت طعنهم محكمة النقض؟

ـ نظرت محكمة النقض طعون 50 متهما صدر بحقهم الحكم حضوريا من المحاكمة الأولى، وصدر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، فى 22 يوليو 2017.

كم عدد المتهمين الذين قبل طعنهم شكلا وفى الموضوع بالرفض؟

ـ قبلت المحكم طعون 24 متهما شكلا ورفضت الموضوع وتأيد الحكم المطعون فيه، وهم محمود طاهر، جمال خيرى، أحمد مصطفى، متولى محمود، محمد أحمد إبراهيم، محمد شعبان، بسمة رفعت، مصطفى رجب، محمد جمال دراز، باسم أحمد شفيق، حمدى جمعة، عمر محمد محمد، إسماعيل حسن، حذيفة منشاوى، إسلام محمد جمعة، أحمد شعبان، عبد الرحمن جمال، إسلام حسن، محمد على حسن، محمد محمد عبد المطلب، أحمد جمال، محمد اشرف عيسى، ياسر إبراهيم، إبراهم عبد الغنى.

كم عدد المتهمين الذى أيد عليهم حكم الإعدام؟

ـ قبلت المحكمة طعن 9 متهمين شكلا وأقرت الحكم الصادر بإعدامهم وهم، أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال، ومحمود الاحمدى،أبو بكر السيد، عبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، إسلام محمد.

كم عدد المتهمين الذين خفف لهم الحكم سنة مع الشغل؟

ـ قبلت المحكمة الطعن شكلا ونقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيح الحكم بإبدال عقوبة السجن سنة بعقوبة السجن المؤبد للمتهم أحمد حمدى الفقى فى تهمة حيازة أسلحة وبراءته فيما أسند إليه عدا ذلك.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة؟

ـ نقضت المحكمة الحكم كليا وإلغاء الحكم المطعون فيه لـ 5 متهمين وبراءتهم من التهم المسندة إليهم وهم سعد فتح الله، ومحمد السيد، على مراد، وعلى عبد الباسط.

كم عدد المتهمين الذين خفف لهم حكم الإعدام؟

ـ قبلت المحكمة الطعن شكلا لـ 6 متهمين ونقض الحكم نقضا جزئيا وإبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام للمتهمين محمد أحمد، محمد الأحمدى، عبد الله محمد، إبراهيم أحمد، وياسر إبراهيم، وحمزة السيد.

ـ وفيما قبلت المحكمة الطعن شكلا لـ 4 متهمين ونقض الحكم نقضا جزئيا وإبدال عقوبة السجن 3 سنوات بعقوبة السجن المشدد 15 سنة وهم محمود على وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف.

ـ فيما قبلت المحكمة الطعن شكلا لمتهم واحد ونقض الحكم نقضا جزئيا وإبدال عقوبة السجن 3 سنوات بعقوبة السجن المشدد للمتهم إبراهيم عبد المنعم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.