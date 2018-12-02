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سيدة تنتحر شنقًا لمرورها بأزمة نفسية فى طنطا

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:56 ص
سيدة تنتحر شنقًا لمرورها بأزمة نفسية فى طنطا انتحار - صورة أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد أن أقدمت ربة منزل على الانتحا، لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات مع زوجها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، بالعثور على ربة منزل مشنوقة بدائرة القسم.

 

وتوصلت تحريات الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، أن المتوفاة تدعى "هـ.ا" 30سنة، وأقدمت على الانتحار شنقًا باستخدام إيشارب لمرورها بأزمة نفسية، ووجود خلافات مع زوجها، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.


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