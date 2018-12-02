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سمير صبرى يتقدم ببلاغ ضد موقع "الفصلة" لاساءته لجواز السفر المصرى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:34 م
سمير صبرى يتقدم ببلاغ ضد موقع "الفصلة" لاساءته لجواز السفر المصرى الدكتور سمير صبرى المحامى
كتب على عبد الرحمن
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أعلن الدكتور سمير صبرى المحامى، التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد موقع "الفصلة"، يتهمه فيه بالإساءة للعلاقات الدبلوماسية المصرية، وإهانة شرف المواطن المصرى ممثلة فى هويته الشخصية "جواز السفر".

وأكد صبرى، لـ "اليوم السابع"، أنه يتهم الموقع بالإساءة إلى الدولة المصرية بكاملها، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى بترهيب المستثمرين من جواز السفر المصرى، بعد الإساءة والتهكم ضد جواز السفر المصرى، والحضارة المصرية.

وكان صالح الصالحى ، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن لجنة الشكاوى بالمجلس ستدعو إلى اجتماع طارئ لها لرصد ما نشر على موقع "الفصلة" من إهانة لجواز السفر المصرى، مؤكدًا أن اللجنة ستفحص موقع الفصلة الذى لم يتقدم للحصول على ترخيص من قبل المجلس لمعرفة القائمين عليه، مشيرا إلى أن لجنة الشكاوى سترفع توصياتها عن الاجتماع الطارئ الذى ستعقده إلى المجلس الأعلى لاعتماد التوصيات التى ستأخذها اللجنة واتخاذ قرارات بشأنها.

كما أعلن الزميل عبده زكى، الكاتب الصحفى باليوم السابع، تقدمه ببلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات فى نطاق اختصاصه تجاه الموقع والقائمين عليه.


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