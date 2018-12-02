رئيس جامعة عين شمس: 3600 سرير بمستشفياتنا ويتردد علينا 2 مليون مريض سنويا

كتب محمود راغب

أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، على أن مستشفيات جامعة عين شمس تلعب دورا قويا فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، لافتا إلى أن الجامعة لديها حوالى 14 مستشفى ومركزا.

وكشف عزت، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة، أن مستشفيات جامعة عين شمس تضم حوالى3600 سرير ويتردد عليها ما يقرب من 2 مليون مريض فى السنة.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس ستشهد فى 13 ديسمبر افتتاح عدد كبير الوحدات الطبية والمراكز العلاجية الجديدة من بينها مركز الكلى الصناعى الجديد وقسم التعقيم وغيرها من الوحدات التى تقدم خدمات علاجية للمرضى بشكل كبير.