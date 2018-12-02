رئيس جامعة بنى سويف: "هطبق القانون بحذافيره على من تخطوا حدود الغياب القصوى"

بنى سويف- أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أنه لا تهاون فى تطبيق القانون فيما يتعلق بحرمان الطلبة الذين تجاوزت نسبة غيابهم 25% من دخول الامتحان،"قائلا "هطبق القانون بحذافيره".

وأوضح منصور حسن خلال لقائه بطلبة وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية لتوضيح بعض بنود لائحة الكلية، بحضور عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، أن الجامعة تسعى لتعديل عدد من الأمور المتعلقة بمصلحة الطلاب ومنها التدريب الإجبارى (امتياز) إيماناً منها بأهمية الكلية، واحتياج سوق العمل إلى خريجيها والذى بدوره يساعد فى استكمال المنظومة الصحية على المستوى العام.

وأشار منصور حسن إلى أن الجامعة قامت بالتعاقد مع عدد من الجهات الخارجية لتدريب الطلاب وذلك لحين انتهاء الجامعة من إنشاء ثلاثة معامل "بصريات، مختبرات، أسنان".

وفيما يخص المسمى الوظيفى أشار رئيس الجامعة أن مهمة الجامعة هى إعداد خريج متميز على قدر عال من الكفاءة، وأن الجزء الخاص بالمسمى الوظيفى منوط بكل من جهاز التنظيم والإدارة، ووزارة الصحة، والنقابات المعنية.