رئيس جامعة الأزهر يشارك فى حملة "100 مليون صحة"

شارك الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بالمشاركة في فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة" بنقاط الحملة بمقر الجامعة بمدينة نصر.

وأجرى رئيس جامعة الأزهر والدكتور أشرف البدويهى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وكافة قيادات الجامعة تحاليل الحملة مطالبا كافة العاملين والطلاب والطالبات بالمشاركة في الحملة التي أطلقت المرحلة الثانية منها أمس في 11 محافظة، القاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان.

وقال المحرصاوى إن المبادرة الرئاسية مشروع قومى، لأن الدولة تُكافح من خلال المبادرة أكثر الأمراض التي عانى منها المصريون على مدى سنوات طويلة، واصفا "100 مليون صحة"، بالتحدي الكبير، والملحمة، ليس على مستوى مصر فقط، بل العالم بأسره موضحا أن الحملة تعمل علي التركيز على بنينان المواطن المصري، خاصة أن صحة الإنسان هي العمود الفقري للوطن واقتصاد مصر .

وشدد علي أن كافة إمكانيات الجامعة تعمل من أجل تذليل كافة العقبات لفرق المسح مشدداً على أن الجامعة لم تتأخر على تقديم كافة الدعم لفرق المسح قائلاً إن المصريين يقدمون للعالم مبادرة ١٠٠ مليون صحة كهدية ونموذج للمسوحات القومية للكشف عن فيروس سي والامراض غير السارية.

و تفقدرئيس جامعة الأزهر نقاط المسح الخاصة بالمبادرة بجامعة الأزهر للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، حيث تضم كافة التجهيزات الطبية اللازمة للفحص.

واشاد بالإقبال على نقاط المسح بفرعي البنين والبنات، علاوة علي اطمئنانه تسجيل كافة بيانات الطلاب على التطبيق الإلكتروني للمبادرة، ومتابعة دورة العمل.

ووجه المحرصاوى كافة القيادات بضرورة نشر الدعاية والتوعية اللازمة عن الحملة بكافة الكليات و تحفيز العاملين والطلاب على المشاركة الفعالة والإيجابية إدراكاً لأهمية الصحة والحفاظ عليها، مع توفير كل الدعم لنجاح المبادرة.